Бердымухамедов: Отношения между Туркменистаном и Азербайджаном развиваются последовательно и динамично

"Сегодня в традиционно дружественных, братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной развед

"Сегодня в традиционно дружественных, братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море. Этот документ стал результатом проведенной нашими странами большой многолетней работы, нацелен на упрочение сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытие огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создание в регионе Каспийского моря самых благоприятных условий для развития устойчивой энергетики, широкого и взаимовыгодного международного партнерства".

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиеым в формате видеоконференции в связи с подписанием между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Как известно, в марте 2020 года в ходе моего официального визита в Баку мы с Вами вместе подробно обсудили и проанализировали возможности двустороннего сотрудничества в энергетике на Каспийском море. В результате были достигнуты договоренности о совместной работе на одном из крупных месторождений углеводородных ресурсов на Каспии. При этом было подчеркнуто, что главными принципами такой деятельности будут солидарность, взаимное уважение и поддержка. Поэтому глубоко символическим стало наше общее решение назвать это месторождение "Достлуг". Вышеназванные договоренности, принятые решения, без сомнения, войдут в историю наших отношений, наших государств как яркий пример подлинного добрососедства, ответственности и дальновидности, равноправия и учета интересов друг друга. Конечно, они еще больше укрепят дружбу и братство между туркменским и азербайджанским народами и нашими государствами.

Безусловно, подписание меморандума знаменует собой и принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркменистана и Азербайджана на Каспии. Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международно-правовой базе и создаются дополнительные серьезные стимулы для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций на системной и долгосрочной основе, дается мощный толчок развитию и динамичному росту национальных экономик наших стран, то есть, созданию новых рабочих мест, повышению уровня и качества жизни людей. Пользуясь случаем, я хочу выразить глубокую признательность специалистам и экспертам двух стран, а также всем, кто внес свой вклад именно в подготовку этого документа.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, сегодня отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой развиваются последовательно и динамично. Мы успешно сотрудничаем на международной арене, выступая за упрочение всеобщего мира, стабильности и безопасности. Наши страны разделяют подходы по такой принципиально важной теме глобальной повестки, как энергетическая безопасность, видение конфигурации международных энергетических потоков и, в целом, архитектуры мировой энергетики. И здесь нужно особо выделить активное, плодотворное взаимодействие двух государств и в международных организациях. Туркменистан благодарен Азербайджану за неизменную поддержку его международных инициатив и соавторства по целому ряду выдвинутых Туркменистаном проектов резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И в свою очередь подтверждаю готовность Туркменистана к поддержке инициатив и предложений Азербайджана в международных структурах. И в этом контексте хотел бы отметить блестящее председательство Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения, то есть, подтвердившее высокий авторитет Азербайджана и его руководства. В ходе успешно проведенного в октябре в 2019 года Саммита Движения неприсоединения Туркменистан выступил за активное участие неприсоединившихся государств в формировании глобальной системы энергетической безопасности, основанной на справедливых и прозрачных принципах, равноправном доступе к источникам энергии, средствам их доставки, учете и признании интересов как производителей, так и транзитеров и потребителей энергоресурсов", - добавил он.