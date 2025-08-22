Бердымухамедов: Уверен в дальнейшем развитии потенциала сотрудничества Ашхабада, Ташкента и Баку

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уверен в дальнейшем развитии потенциала трехстороннего сотрудничества Ашхабада, Ташкента и Баку.
Как сообщает Report, об этом Бердымухамедов заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Авазе.
Бердымухамедов подчеркнул, что Азербайджан и Туркменистан объединяет Каспийское море.
Политик также выразил уверенность в продуктивных итогах сегодняшних переговоров в Авазе.
"Помимо двусторонней встречи, также запланирован трехсторонний формат Туркменистан-Азербайджан-Узбекистан. Мы, братские народы, расположенные в одном регионе, создадим в будущем еще больший потенциал для сотрудничества, в том числе в сфере культуры", - сказал он.