Бердымухамедов: Уверен в дальнейшем развитии потенциала сотрудничества Ашхабада, Ташкента и Баку

Внешняя политика
22 августа 2025 г. 13:00
Бердымухамедов: Уверен в дальнейшем развитии потенциала сотрудничества Ашхабада, Ташкента и Баку

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уверен в дальнейшем развитии потенциала трехстороннего сотрудничества Ашхабада, Ташкента и Баку.

Как сообщает Report, об этом Бердымухамедов заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Авазе.

Бердымухамедов подчеркнул, что Азербайджан и Туркменистан объединяет Каспийское море.

Политик также выразил уверенность в продуктивных итогах сегодняшних переговоров в Авазе.

"Помимо двусторонней встречи, также запланирован трехсторонний формат Туркменистан-Азербайджан-Узбекистан. Мы, братские народы, расположенные в одном регионе, создадим в будущем еще больший потенциал для сотрудничества, в том числе в сфере культуры", - сказал он.

