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Бердымухамедов: Важно расширять транскаспийские транспортные коридоры

Бердымухамедов: Важно расширять транскаспийские транспортные коридоры Важно расширять транскаспийские транспортные коридоры.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 12:38
Бердымухамедов: Важно расширять транскаспийские транспортные коридоры

Важно расширять транскаспийские транспортные коридоры.

Как сообщает находящийся в Астане сотрудник Report, об этом председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал на открытии 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

По его словам, эффективное использование экономического потенциала тюркских государств является требованием времени: "Транспортно-логистическая система играет важную роль в отношениях между нашими странами. По этой причине в последние годы Туркменистан предложил ряд проектов, которые соединят Азию и Европу".

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Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: "Transxəzər nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi vacibdir"

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