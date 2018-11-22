Гурбангулу Бердымухамедов: В Туркменистане и Азербайджане народы всегда имели древние, богатые духовные традиции

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "В Туркменистане и Азербайджане народы всегда имели древние, богатые духовные традиции. То есть, мы всегда, во все времена имели такой огромный потенциал, возможности, и нам отрадно, что и Туркменистан, и Азербайджан этот потенциал используют на современном этапе".

Как сообщает Report, об этом 22 ноября в Ашгабаде президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов сказал в ходе встрече в формате один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что это проявляется на политической арене, в экономических вопросах, во многих других сферах: "Поэтому, исходя из этого, у нас есть мощный резерв, который мы могли бы использовать не только на благо наших народов, но и на региональном и международном уровне. Самое главное то, что все это мы используем. Мы являемся членами очень авторитетных международных структур, таких, как Организация Объединенных Наций. Я хотел бы здесь подчеркнуть, что Туркменистан и Азербайджан сегодня воплощают в жизнь Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций. У нас общее видение в отношении таких вопросов, как стабильности и безопасность не только в регионе, но и во всем мире. Исходя из наших возможностей, я хотел бы также сказать, что мы могли бы использовать наш потенциал сотрудничества в области экономики и в экономической интеграции на региональном и международном уровне. Поэтому, конечно, мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Как я уже упомянул, у нас очень много хороших возможностей. У нас общие корни, история, менталитет, национальной особенности, и мы очень правильно делаем, что патриотически передаем это подрастающему поколению, привлекая к этому деятелей искусства, творческую интеллигенцию.

Как видите, сегодня мы очень многое делаем не только между собой, двумя государствами, но и в региональном и мировом масштабе. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и Вас, прежде всего, за то, что Вы делаете, за Ваш большой личный вклад в укрепление уз дружбы между Туркменистаном и Азербайджаном. Хотел бы пожелать Вам больших успехов в Вашей государственной деятельности и передать братскому народу Азербайджана пожелания всех благ. Рады еще раз сегодня Вас видеть. Добро пожаловать".