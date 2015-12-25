Гумпомощь из Азербайджана прибыла в Кыргызстан

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь от Азербайджана для пострадавших от землетрясения на юге, сообщает Report со ссылкой на АКИ Press.

24 декабря 18 большегрузных машин из Азербайджана прибыли в МЧС.



В гуманитарную помощь из Азербайджана общей стоимостью один миллион манатов входят 19 тонн сахара, 19 тонн сахарного песка, 19 тонн риса, более 8 тонн чая, 16 тонн растительного масла, 38 тонн муки, 19 тонн макарон, 18 тонн вермишели, 3500 комплектов постельного белья, 50 генераторов, 240 палаток, 6006 кв. м железного шифера, 70 куб. м досок, 40 тыс. м реек, более 26 тонн бензина, около 29 тонн дизельного топлива и 195 печей.