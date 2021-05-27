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Гумберидзе: Между Азербайджаном и Грузией налажено настоящее стратегическое партнерство

Гумберидзе: Между Азербайджаном и Грузией налажено настоящее стратегическое партнерство Бывший посол рассказал о проектах, которые реализованы между Азербайджаном и Грузией
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 14:25
Гумберидзе: Между Азербайджаном и Грузией налажено настоящее стратегическое партнерство

"Между Азербайджаном и Грузией налажено настоящее стратегическое партнерство".

Как передает Report, об этом заявил бывший посол Грузии в Азербайджане Зураб Гумберидзе на онлайн-конференции, организованной Университетом ADA на тему " Азербайджано-грузинские стратегические отношения".

"Очень трудно найти похожий пример в мире, где 5 важных международных проектов были реализованы на территории двух стран в течение 10 лет. Они всем известны, но я их перечислю: ТРАСЕКА, экспортный трубопровод Баку-Супса, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказский газопровод, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку — Тбилиси — Карс. Без сомнений, каждый из этих проектов стал показательным с точки зрения правильного выбора на пути укрепления экономического сотрудничества", - сказал он.

По словам З. Гумберидзе, "время показало, что эти проекты сыграли значимую роль в экономической и политической реальности Азербайджана и Грузии в проявлении нашей независимости. Многие страны и международные организации участвовали в реализации этих проектов. Очевидно мы должны подчеркнуть и большую роль в них нашей дружеской страны - Турции", - добавил он.

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Версия на английском языке Gumberidze hails strategic partnership between Azerbaijan and Georgia

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