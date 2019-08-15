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Посол Индии: "Культурно-гуманитарные связи между двумя странами продолжают интенсивно развиваться"

"Гуманитарные связи между двумя странами продолжают развиваться"

"Культурно-гуманитарные связи между Азербайджаном и Индией продолжают интенсивно развиваться".

Как сообщает Report, об этом посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна заявил на культурном мероприятии по случаю дня независимости страны.

Посол также отметил давние дипломатические связи между двумя странами, основа которых была заложена в 1992 году.

После зрителям было продемонстрировано выступление народных танцев народа биху, который проживает на северо-востоке Индии.

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