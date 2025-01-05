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Гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Сирию

Гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Сирию Десять грузовиков (TIR) ​​с 200 тоннами продовольствия, отправленных из Азербайджана, пересекли территорию Турции и прибыли на границу с Сирией.
Внешняя политика
5 января 2025 г. 13:53
Гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Сирию

Десять грузовиков (TIR) ​​с 200 тоннами продовольствия, отправленных из Азербайджана, пересекли территорию Турции и прибыли на границу с Сирией.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global.

Транзит осуществляется под координацией Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

После прохождения пограничных пунктов пропуска, машины с гуманитарной помощью будут переданы на логистические склады AFAD. После завершения подготовительных работ на складах товары будут распределены среди семей в Сирии, которые нуждаются в помощи.

Напоминаем, что 30 декабря, по указанию Президента Азербайджана, была отправлена помощь для сирийского населения, страдающего от гуманитарного кризиса. Конвой из десяти грузовиков в общей сложности перевозит около 200 тонн продуктов питания и продовольствия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan göndərilən 200 ton ərzaqla dolu 10 yük maşını Suriyaya çatıb

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