Гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Сирию

Десять грузовиков (TIR) ​​с 200 тоннами продовольствия, отправленных из Азербайджана, пересекли территорию Турции и прибыли на границу с Сирией.

Десять грузовиков (TIR) ​​с 200 тоннами продовольствия, отправленных из Азербайджана, пересекли территорию Турции и прибыли на границу с Сирией.

Как сообщает Report , об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global.

Транзит осуществляется под координацией Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

После прохождения пограничных пунктов пропуска, машины с гуманитарной помощью будут переданы на логистические склады AFAD. После завершения подготовительных работ на складах товары будут распределены среди семей в Сирии, которые нуждаются в помощи.

Напоминаем, что 30 декабря, по указанию Президента Азербайджана, была отправлена помощь для сирийского населения, страдающего от гуманитарного кризиса. Конвой из десяти грузовиков в общей сложности перевозит около 200 тонн продуктов питания и продовольствия.