Gulf Research Center: Мир на Южном Кавказе открывает новые горизонты для стран Персидского залива

Внешняя политика
25 августа 2025 г. 12:37
Gulf Research Center: Мир на Южном Кавказе открывает новые горизонты для стран Персидского залива

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, парафированное под эгидой президента США Дональда Трампа 8 августа в Вашингтоне, знаменует исторический поворотный момент для Южного Кавказа и открывает новую главу в региональной геополитике.

Как передает Report, об этом говорится в статье Лейлы Али, старшего научного сотрудника Исследовательского центра стран Персидского залива (Gulf Research Center).

По ее словам, мир между Азербайджаном и Арменией имеет ключевое значение и для стран Персидского залива, открывая стратегически важный коридор между Европой и Азией.

"Южный Кавказ является центральным элементом Среднего коридора, транскаспийского маршрута, соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и Турцию. Для государств Персидского залива этот коридор является не только вопросом экономических возможностей, но и стратегической устойчивости. Поскольку напряженность в Красном море сохраняется, а Суэцкий канал остается уязвимым, диверсификация торговых маршрутов стала стратегической необходимостью. Долгосрочные экономические концепции стран Залива явно подчеркивают лидерство в глобальной логистике, и Средний коридор соответствует этим амбициям", - пишет эксперт.

Али отмечает, что для суверенных фондов благосостояния и логистических компаний Персидского залива Южный Кавказ также предлагает многообещающую арену для инвестиций в порты, железные дороги и логистические центры.

Другим перспективным направлением сотрудничества, по словам эксперта, является энергетика, так как Южный Кавказ уже является критическим транзитным маршрутом для каспийских углеводородов, особенно азербайджанской нефти и газа, текущих на запад в Турцию и Европу.

"По мере того как Европа стремится диверсифицироваться от российской энергии, роль Азербайджана растет, и, следовательно, растет значение безопасного транзита через Южный Кавказ. Стабильные отношения между Арменией и Азербайджаном укрепляют безопасность этих маршрутов и создают возможности для государств Персидского залива согласовать свои стратегии с энергетическим потенциалом региона. Например, экспорт СПГ из Катара в Европу выигрывает от диверсифицированной среды поставок. В то же время производители из стран Залива могут найти синергию в партнерстве с Азербайджаном по проектам энергетической инфраструктуры, хранения и возобновляемых источников энергии, в соответствии с их глобальным стремлением к энергетической диверсификации", - подчеркнула автор.

Не менее важным эксперт считает тот факт, что стабильность в отношениях между Арменией и Азербайджаном устраняет одно из ключевых политических препятствий для надежности Среднего коридора, делая его более привлекательным предложением для инвесторов из стран Залива.

