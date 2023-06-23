Гуго Гевара: За последние 30 лет отношения между Азербайджаном и США вышли на уровень партнерства

За 30 лет сотрудничества двусторонние отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки вышли на уровень партнерства.

За 30 лет сотрудничества двусторонние отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки вышли на уровень партнерства.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Гуго Гевара на мероприятии, посвященном 247-ой годовщине независимости США.

"Когда наша страна провозгласила независимость 247 лет назад, мало кто мог представить, что 13 небольших государств в отдаленном уголке мира станут друзьями и партнерами стран по всему миру", - сказал он.

Темой мероприятия в этом году стало "Путешествие по Америке", в котором были представлены 4 города, символизирующие культурное и географическое разнообразие страны - Лас-Вегас, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Сан-Франциско.