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Гуго Гевара: За последние 30 лет отношения между Азербайджаном и США вышли на уровень партнерства

Гуго Гевара: За последние 30 лет отношения между Азербайджаном и США вышли на уровень партнерства За 30 лет сотрудничества двусторонние отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки вышли на уровень партнерства.
Внешняя политика
23 июня 2023 г. 20:21
Гуго Гевара: За последние 30 лет отношения между Азербайджаном и США вышли на уровень партнерства

За 30 лет сотрудничества двусторонние отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки вышли на уровень партнерства.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Гуго Гевара на мероприятии, посвященном 247-ой годовщине независимости США.

"Когда наша страна провозгласила независимость 247 лет назад, мало кто мог представить, что 13 небольших государств в отдаленном уголке мира станут друзьями и партнерами стран по всему миру", - сказал он.

Темой мероприятия в этом году стало "Путешествие по Америке", в котором были представлены 4 города, символизирующие культурное и географическое разнообразие страны - Лас-Вегас, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Сан-Франциско.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHüqo Gevara: “Son 30 il ərzində Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlər tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb”
Версия на английском языке ФотоHugo Guevara: Over past 30 years, Azerbaijan-US relations reached partnership level

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