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Гуэн: Сенат Франции наносит очередной удар по отношениям с Азербайджаном

Гуэн: Сенат Франции наносит очередной удар по отношениям с Азербайджаном В Сенате Франции мало сторонников Макрона, большинство готовы проголосовать за все, что может негативно сказаться на имидже Президента Франции.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 10:58
Гуэн: Сенат Франции наносит очередной удар по отношениям с Азербайджаном

Сенат Франции уже не первый раз наносит удар по отношениям страны с Азербайджаном, проявляя свою проармянскую позицию.

Об этом Report заявил французский историк и политолог Максим Гуэн, комментируя последнюю антиазербайджанскую резолюцию, принятую Сенатом.

"Не следует забывать о председателе Сената Франции - Жераре Ларше и о его особой любви к армянам. Еще в июне 2021 года в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он сделал громкое заявление о том, что действия Баку якобы "направлены против территориальной целостности Армении", что вызвало большой резонанс", - сказал Гуэн.

Таким образом, отметил он, принятая недавно Сенатом Франции анти-азербайджанская резолюция, - лишь очередной проармянский шаг данной организации.

"Несомненно, он окажет негативное влияние на двусторонние отношения Азербайджана и Франции", - отметил эксперт.

Однако, по словам Гуэна, такую проармянскую позицию французских парламентариев можно объяснить малой осведомленностью о реальной ситуации на Южном Кавказе, ведь сильная и многочисленная армянская диаспора в этой стране ведет информационную кампанию, распространяя крайне одностороннее толкование конфликта Армении с Азербайджаном и о ситуации в регионе.

Французский эксперт также отметил, что в Сенате Франции у Макрона мало сторонников.

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Версия на азербайджанском языке Quen: “Fransa Senatı Azərbaycan ilə münasibətlərə növbəti dəfə zərbə vurur”
Версия на английском языке Gouin: French Senate deals another blow to relations with Azerbaijan

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