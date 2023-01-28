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Гуэн: Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснения случившемуся

Гуэн: Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснения случившемуся Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснения в связи в терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране и обеспечить надлежащую защиту дипмиссии.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 10:00
Гуэн: Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснения случившемуся

Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснения в связи в терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране и обеспечить надлежащую защиту дипмиссии.

Об этом Report заявил французский историк и политолог Максим Гуэн.

"Режим иранских мулл имеет чрезвычайно сильную репрессивную систему. Самым веским доказательством на данный момент является видео, записанное на входе: иранский полицейский был очень спокоен, когда увидел входящего в посольство человека с автоматом "Калашникова", - сказал он.

Эксперт также напомнил, что нападение произошло в годовщину освобождения Освенцима и в контексте открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве, что "для режима мулл в Иране является анафемой".

"Азербайджан и Израиль - далеко не единственные цели Тегерана. Неудачные попытки терактов имели место в странах Европейского союза в прошлом десятилетии по заказу иранского режима", - добавил М.Гуэн.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Fransız politoloq: “Beynəlxalq ictimaiyyət İranı terror aktına izahat verməyə məcbur etməlidir”
Версия на английском языке Gauin: Int’l community must force Iran to explain what happened

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