Губернатор: Службы госуслуг Ульяновской области России переходят на работу по стандартам ASAN Xidmət

Москва. 30 мая. REPORT.AZ/ "Подготавливаю служебную записку правительству России, чтобы многофункциональные центры в стране были похожи на азербайджанские".

Об этом российскому бюро Репорт заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По его словам, службы госуслуг в Ульяновской области переходят на работу по стандартам службы ASAN (ASAN Xidmət).

"Для нас сейчас очень важно познакомиться и перенять опыт многофункциональных центров типа азербайджанского ASAN. У вас они совершенно идеально работают и имеют большое отличие от аналогичных центров у нас. Это учреждение очень доброжелательное к населению и предоставляет широчайший спектр услуг. Я разговаривал с руководителями этого направления в Азербайджане, и мы решили переформатировать свою работу и взять ваш подход в качестве стандарта. Сейчас подготавливаю служебную записку правительству России, чтобы многофункциональные центры в стране были похожи на азербайджанские", - сказал С. Морозов.

Он отметил высокий уровень торгово-экономических отношений между Ульяновской областью и Азербайджаном.

"В Ульяновске есть большой интерес к продуктам, традиционно производимым в Азербайджане, в частности, в пищевой переработке, продуктах питания. В свою очередь мы поставляем в Азербайджан мебель, строительные материалы, продукты приборостроения, связанные с нефтегазовой сферой.

Азербайджанские партнеры тесно работают с нашими компаниями по дальнейшей переправке товаров на рынки Ирана и Турции. Традиционно азербайджанские партнеры имеют на этих рынках связи и коммуникации, поэтому многие российские компании отдают дистрибуцию в этом направлении азербайджанцам", - сказал губернатор.

Он также отметил деятельность сильной азербайджанской диаспоры области, с который совместно реализуется множество проектов.