Губернатор Санкт-Петербурга оставил запись в книге соболезнований в Генконсульстве Азербайджана

Губернатор российского города Санкт-Петербург Александр Беглов посетил сегодня Генеральное консульство Азербайджанской Республики.

Губернатор российского Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил сегодня Генеральное консульство Азербайджанской Республики.

Как передает российское бюро Report, губернатор оставил запись в книге соболезнований, открытой в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL).

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел катастрофу недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.