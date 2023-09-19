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Губернатор Приморского края: Гейдар Алиев из тех руководителей, которые определяли вектор политики

Губернатор Приморского края: Гейдар Алиев из тех руководителей, которые определяли вектор политики Мы его хорошо знаем по решениям, которые принимал здесь по части выделения дополнительных финансовых средств для порта Восточный в 1984 году, когда посещал. Это часть нашей истории, нашей страны, такие руководители определяли вектор политики. И сегодня мы
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 18:13
Губернатор Приморского края: Гейдар Алиев из тех руководителей, которые определяли вектор политики

В Приморском крае хорошо знают и помнят Гейдара Алиева по решениям, которые он принимал здесь по части выделения дополнительных финансовых средств для порта Восточный в 1984 году.

Об этом российскому бюро Report заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздничном концерте, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Это часть нашей истории, нашей страны, такие руководители определяли вектор политики. И сегодня мы видим, насколько правильными были эти решения", - сказал он.

Олег Кожемяко отметил, что Азербайджан после распада СССР стал обретать мощь: "Он снова стал мощной державой, несмотря на тяжелые годы, с которыми столкнулся. Азербайджан стал суверенной страной, проводящей независимую политику. Наши страны имеют союзнические отношения, направленные на дружбу, мир и согласие. Две страны объединяют исторические корни, поэтому никакая сила не сможет разрушить их дружбу", - заключил губернатор.

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