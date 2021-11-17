Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины

Интервью губернатора Тернопольской области Украины Владимира Труша восточноевропейскому бюро Report.

Интервью губернатора Тернопольской области Украины Владимира Труша восточноевропейскому бюро Report.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень развития отношений между регионами Азербайджана и Украины. В каких отраслях есть необходимость в углублении сотрудничества?

- Налаживание международного межрегионального сотрудничества, в частности с регионами Азербайджанской Республики, является одним из приоритетов Тернопольской областной государственной администрации. География партнерских отношений нашей области с регионами иностранных государств многовекторная. На данный момент подписано 9 межрегиональных соглашений. Одним из инструментов поддержки таких дружественных отношений является Совместная межправительственная украинско-азербайджанская комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В этом году начал свою деятельность украинско-азербайджанский деловой совет. Областная государственная администрация начала сотрудничество с данной структурой и предоставила главе украинской части Украинско-Азербайджанского Делового совета Петру Михайленко информационные материалы о Тернопольской области, в частности, каталог экспортных бизнес-предложений области и видео-презентацию потенциала нашего региона.

- Украина находится на стадии реформ. Какие шаги предпринимает ваша область в этой связи?

- В нашей области, как и на уровне страны, ведутся масштабные реформы в разных отраслях. Это дает возможность реализовывать большие инфраструктурные проекты в разных направлениях, которые дают возможность повысить уровень качества жизни населения региона, а также обеспечить высокие стандарты развития медицины, образования, социальной сферы. Для реализации полномочий (территориальных) общин в течение 2020-2021 годов в области создано 9 центров предоставления административных услуг, 1 мобильный центр и 4 центра области обеспечено станциями по изготовлению паспортных документов. В настоящее время осуществляется строительство/реконструкция 5 новых и модернизация 6 действующих центров предоставления административных услуг.

В области также работает сеть консультативных пунктов для бизнеса в территориальных общинах. За 10 месяцев 2021 г. ими предоставлено более 1000 информационно-консультативных услуг действующим и потенциальным субъектам предпринимательства. В рамках областной программы развития малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы малый бизнес области реализовал свои проекты на сумму около 30 млн гривен. Мы приглашаем азербайджанский бизнес к созданию совместных предприятий на территории Тернопольской области, ведь они получат не только всестороннее содействие власти, но и упрощенный доступ к рынкам ЕС и других стран в рамках действующих в Украине соглашений о свободной торговле. Еще пять лет назад в Тернопольской области не могли отремонтировать ни один километр государственных дорог.

Благодаря программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" ("Велике будівництво") за 2020 год в регионе возобновили более 162 км государственных автодорог. Из них в верхнем слое готово 84,5 км. Более того, в населенных пунктах теперь устраивают тротуары и новую систему освещения, барьерное ограждение и устанавливают дорожные знаки нового образца. В этом году мы планируем отремонтировать 200 км дорог. Этот показатель – рекордный за все годы независимости страны. Более того, этот план больше, чем совокупная протяженность отремонтированных дорог в области с 2010 по 2019 годы. Главный объект — международная трасса М-30, на территории области, протяженность которой составляет 106,3 км. Именно эта отрасль может быть хорошим предлогом для нашего сотрудничества. Азербайджанский бизнес зарекомендовал себя в Украине как надежный подрядчик, в частности компания «AzVirt» (капитальный ремонт участка автомагистрали М-01 «Киев- Чернигов-Новые Яриловичи») и компания «Evrascon» начала строительство 3 транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 «Киев-Одесса», М-06 «Киев-Чоп».

- Какой вы видите роль этнических народов, в том числе азербайджанцев, в этой реформе в целом и в развитии областной экономики в частности?

- Представители азербайджанской общины в области представляют малый и средний бизнес, который является важной составляющей развития экономики региона и благополучия его жителей. Одним из направлений привлечения азербайджанского меньшинства к развитию Тернопольщины является также сфера высшего образования. Сегодня Тернопольский Национальный педагогический университет им. В. Гнатюка сотрудничает с Нахичеванским государственным университетом на основании подписанного соглашения по обмену опытом преподавательских и студенческих коллективов. В Западноукраинском национальном университете обучается 9 студентов из Азербайджана: 2 дневная и 7 заочная форма. Кроме этого, приглашаем к обучению в медицинском и политехническом университетах.

- Украина сегодня живет в такой период, когда идет война и нуждается в сплоченности не только самих украинцев, но и этнических меньшинств...

- Говорят, что «правда делает человека свободным». Мы стараемся всеми путями доносить правду о событиях в Украине, в том числе и о борьбе против агрессора и оккупанта, до всех людей доброй воли, в том числе – до представителей разных национальностей, проживающих на территории Тернопольщины. Мы искренне верим, что они, методами «народной дипломатии», донесут эту информацию гражданам, проживающим в странах, откуда берут начало их корни, разрушая сети вражеской пропаганды и лжи, и умножая круг сторонников Украины.

- Как развивается сотрудничество с азербайджанской диаспорой? Следите ли вы за активностью азербайджанцев в жизни Украины (в вашем регионе)? Как оцениваете данную активность?

Областная государственная администрация стремится выстраивать партнерские отношения с представительствами всех национальностей, проживающих на территории Тернопольской области. Зарегистрирована организация «Мой Азербайджан». Председатель организации Маджидов Мубарис. Знаю, что азербайджанская диаспора в Тернопольской области достаточно сплоченная и действенная в деле защиты интересов своих представителей.