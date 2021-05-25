Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО

"Про такие примеры нужно рассказывать для того, чтобы подобное никогда снова не повторялось"

"Я знаю историю Азербайджана и те трагические события в истории Азербайджана, которые произошли в Ходжалы и которые мы не можем конечно забыть".

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил губернатор Полтавской области Украины Олег Синегубов.

"Про такие примеры нужно рассказывать нашим детям для того, чтобы подобное никогда снова не повторялось. Нельзя, чтобы повторилось. И вот это все национально-патриотическое воспитание должно происходить из школ в высшие учебные заведения и быть включено в государственные программы. Мы абсолютно за это, это наш путь. Мы должны поддерживать этнических азербайджанцев как народ Украины в том числе. У нас проживает достаточно большое количество азербайджанцев, и они искренне считают себя патриотами Украины в том числе, поддерживают нас", - сказал О. Синегубов.

Губернатор также напомнил, что Азербайджан одно из первых государств, которое официально на международном уроне заявило о своей поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.