О нас
Report Georgia
Аудио новости

Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО

Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО "Про такие примеры нужно рассказывать для того, чтобы подобное никогда снова не повторялось"
Внешняя политика
25 мая 2021 г. 10:26
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Олег Синегубов
0 : 00
0 : 00

"Я знаю историю Азербайджана и те трагические события в истории Азербайджана, которые произошли в Ходжалы и которые мы не можем конечно забыть".

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил губернатор Полтавской области Украины Олег Синегубов.

"Про такие примеры нужно рассказывать нашим детям для того, чтобы подобное никогда снова не повторялось. Нельзя, чтобы повторилось. И вот это все национально-патриотическое воспитание должно происходить из школ в высшие учебные заведения и быть включено в государственные программы. Мы абсолютно за это, это наш путь. Мы должны поддерживать этнических азербайджанцев как народ Украины в том числе. У нас проживает достаточно большое количество азербайджанцев, и они искренне считают себя патриотами Украины в том числе, поддерживают нас", - сказал О. Синегубов.

Губернатор также напомнил, что Азербайджан одно из первых государств, которое официально на международном уроне заявило о своей поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов отправился в Австрию
Джейхун Байрамов отправился в Австрию
25 мая 2021 г. 08:26
Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан
Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан
24 мая 2021 г. 22:13
Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана
Джозеф Байден поздравил президента Азербайджана
24 мая 2021 г. 20:26
Шавкат Мирзиёев: Вековые узы дружбы и стратегического партнерства с Азербайджаном будут и далее укрепляться
Шавкат Мирзиёев: Вековые узы дружбы и стратегического партнерства с Азербайджаном будут и далее укрепляться
24 мая 2021 г. 17:28
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана
24 мая 2021 г. 15:16
Президент Кореи поздравил президента Ильхам Алиева
Президент Кореи поздравил президента Ильхам Алиева
24 мая 2021 г. 15:14
Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Азербайджана
Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Азербайджана
24 мая 2021 г. 14:50
Си Цзиньпин: Китай придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном
Си Цзиньпин: Китай придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном
24 мая 2021 г. 14:14
Глава МИД Ирана завтра прибудет в Азербайджан 
Глава МИД Ирана завтра прибудет в Азербайджан 
24 мая 2021 г. 14:05
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
24 мая 2021 г. 08:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi