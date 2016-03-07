Губернатор Квемо-Картли извинился перед Азербайджаном за инцидент с флагом

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Губернатор края Квемо-Картли Паата Хизанашвили принес извинения в связи с нарушением протокола по установке флага Азербайджана во время подписания 4 марта Меморандума о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Администрацией государственного поверенного-губернатора в Квемо-Картли.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме, направленном губернатором края президенту SOCAR Ровнагу Абдуллаеву.

"Мы высоко ценим все те масштабные проекты, которые осуществляет Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики в Грузии и уверены, что сотрудничество между нашими странами будет расширяться и углубляться", - говорится в письме П.Хизанашвили.

Губернатор также выразил надежду, что "эта случайная ошибка не бросит и тени сомнения на многолетние братские отношения между народами Азербайджана и Грузии".

П.Хизанашвили отметил, что сотрудники, допустившие эту оплошность, уже понесли соответствующее наказание.

Отметим, что в ходе подписания меморандума флаг Азербайджана был вывешен наоборот.