Губернатор Калифорнии: Азербайджан превратился в одно из стремительно развивающихся государств

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Губернатор штата Калифорния США Эдмунд Браун подписал поздравительную декларацию в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом сообщили Report из Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В декларации губернатор отметил: "Имею честь от имени штата Калифорния поздравить Азербайджан по случаю 100-летней годовщины первой в мусульманском мире демократической республики, первого светского государства, предоставившего право голоса женщинам - Азербайджанской Демократической Республики".

Э.Браун в документе высоко оценивает древнюю историю традиций толерантности Азербайджана, религиозную гармонию в стране между мусульманами, евреями и христианами и их мирное сожительство. Губернатор довел до внимания, что сегодня в Калифорнии проживают десятки тысяч азербайджанцев, которые вносят свой вклад в развитие этого штата.

Он также отметил, что после восстановления независимости в 1991 году Азербайджан укрепил свою свободу и независимость и превратился в одно из самых стремительно развивающихся и современных государств мира. В заключение губернатор еще раз поздравил азербайджанский народ по случаю этого исторического дня, пожелав успехов Азербайджану и впредь.

Отметим, что штат Калифорния с населением 39 миллионов человек является самым большим по экономической мощи штатом США.