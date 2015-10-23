Губернатор иранской провинции: Каждый год Тебриз посещают до миллиона граждан Азербайджана

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "За последние два года наши президенты встречались четыре раза. Между нами имеется воля для развития двусторонних отношений".

Об этом Report заявил губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаил Джаббарзаде, комментируя уровень отношений между Ираном и Азербайджаном.

Он напомнил, что в рамках визита, организованного по приглашению министерства иностранных дел Азербайджана, проведены ряд встреч, на которых также обсуждались перспективы развития отношений в различных сферах.

"Разумеется, наша задача и обязанность - делать шаги в этом направлении. На встречах в министерстве экономики и промышленности, министерстве иностранных дел и министерстве по чрезвычайным ситуациям мы подтвердили намерение укреплять отношения посредством провинции Восточный Азербайджан. На встречах в Нахчыване и Гяндже мы решили расширить возможности для университетов, чтобы наши учителя, студенты, ученые проводили встречи, конференции, публиковали научные журналы", - сказал губернатор иранской провинции, добавив также, что имеется возможность для организации встреч между врачами двух стран.

Напомнив, что в рамках визита в Гяндже была открыта улица Тебриз, И.Джаббарзаде сказал, что планируется проведение "Недели Тебриза в Гяндже" и "Недели Гянджи в Тебризе": "Хотим организовать выставки для азербайджанских предпринимателей, артистов, чтобы показать наш потенциал. Также можно организовать выставки в Баку, Гяндже", - отметил И. Джаббарзаде.

Говоря о возможности побратимства между иранскими и азербайджанскими городами, И.Джаббарзаде выразил готовность к тому, чтобы установить новые отношения побратимства с другими азербайджанскими городами: "Иран и Азербайджан - братские страны. Было бы хорошо установить отношения побратимства с другим азербайджанскими городами, помимо Гянджи. Возможно также установление таких отношений с другими иранскими городами, помимо Тебриза".

И.Джаббарзаде также отметил возможности для туризма: "Каждый год Тебриз посещают до миллиона граждан Азербайджана. В основном пользуется спросом лечебный туризм. Надо создать больше возможностей, чтобы люди активно встречались, навещали друг друга".

Губернатор добавил, что на встречах в Азербайджане обсуждался вопрос упрощения визового режима.