Губернатор: Хотим, чтобы Ардебиль и Сумгаит стали городами-побратимами

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Иранская провинция Ардебиль заинтересована в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конфереции сказал губернатор провинции Ардебиль Маджид Худабахш.

Говоря об азербайджано-иранских отношениях, М.Худабахш напомнил, что за прошедшие 3 года президенты двух стран встречались 7 раз: "Это показывает заинтересованность наших связей".

Он сообщил, что товарооборот между Ардебилем и Азербайджаном вырос за прошедший год на 55% и составил 57 млн. долларов.

Губернатор отметил, что в рамках визита в Азербайджан помимо встречи с президентом Ильхамом Алиевым, делегация из Ардебиля провела встречи также с министрами экономики и промышленности, сельского хозяйства, а также чрезвычайных ситуаций: "Мы также посетили Сумгаит, где встретились с главой исполнительной власти. Мы хотим, чтобы Ардебиль и Сумгаит стали городами-побратимами. Обсуждали сотрудничество в сфере металлургии и сельского хозяйства. Мы также могли бы экспортировать в Азербайджан наш картофель".

Губернатор также сообщил, что в ходе визита обсуждался вопрос сотрудничества в области энергетики: "У нас имеются горячие источники, которые вырабатывают электроэнергию. Азербайджан мог бы покупать у нас электричество для Баку или же для Нахчывана".

Он также отметил возможность сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения, а также туризма.