Губернатор Астраханской области РФ поздравил Мехрибан Алиеву

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.
"Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите самые искренние уверения в весьма высоком к Вам почтении и поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений в Вашей многогранной деятельности.
Выражаю Вам слова глубокой благодарности за неизменное внимание к развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью.
Убежден, что деловое партнерство, дружба и взаимное уважение, объединяющие Астраханскую область и Азербайджанскую Республику, будут и впредь всесторонне укрепляться".