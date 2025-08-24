Губернатор Астраханской области РФ поздравил Мехрибан Алиеву

О нас

Внешняя политика
24 августа 2025 г. 11:35
Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Как передает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите самые искренние уверения в весьма высоком к Вам почтении и поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и новых достижений в Вашей многогранной деятельности.

Выражаю Вам слова глубокой благодарности за неизменное внимание к развитию сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью.

Убежден, что деловое партнерство, дружба и взаимное уважение, объединяющие Астраханскую область и Азербайджанскую Республику, будут и впредь всесторонне укрепляться".

Версия на английском языке Governor of Russia's Astrakhan region congratulates Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Həştərxan vilayətinin qubernatoru Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Последние новости

