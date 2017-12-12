Губернатор Астраханской области посетит Азербайджан

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Губернатор Астраханской области России Александр Жилкин посетит Азербайджан на следующей неделе. Как сообщает Report, об этом А. Жилкин заявил на пресс-конференции, посвященной перспективам социального и экономического развития этого региона.

Губернатор сообщил, что в рамках визита в Баку он представит азербайджанской стороне ряд предложений для работы в 2018 году.

По его словам, именно азербайджанские инвесторы стали в 2017 году первыми представителями иностранного бизнеса в активно развивающейся особой экономической зоне "Лотос". Азербайджанская группа компаний "АТЕФ" начала там строительство завода по производству электротехнического оборудования. Заявленные инвестиции в проект — более 1,1 млрд рублей.