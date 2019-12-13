ГУАМ выразил обеспокоенность по поводу неразрешенных конфликтов на территориях стран организации

Главы правительств государств-членов ГУАМ выразили глубокую обеспокоенность по поводу неразрешенных конфликтов на территориях государств организации, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ этих государств.

Как передает Report со ссылкой на сайт ГУАМ, об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав правительств-членов ГУАМ в рамках саммита организации в Киеве.

В заявлении подчеркивается, что существование подобных конфликтов мешает "устойчивому развитию и полноценному региональному сотрудничеству, а также представляет серьезную угрозу региональному миру, безопасности и стабильности".

"Подчеркивая, что территория государства не может быть объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее применения, и что территориальное приобретение, военная оккупация или аннексия в результате такого акта будут единодушно признаны незаконными", - говорится в совместном заявлении глав правительств.

Главы правительств указали на необходимость скорейшего урегулирования конфликтов в странах ГУАМ на основе норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинском заключительном акте, а также в положениях соответствующих резолюции Совета Безопасности ООН при полном уважении суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ.

Участники ГУАМ также предлагают использовать "географические преимущества региона ГУАМ как альтернативного природного моста, связывающего Европу и Азию, а также раскрыть экономический, культурный и человеческий потенциал государств–членов ГУАМ".

Наряду с этим главы правительств отметили важность внедрении современных цифровых технологий для развития сотрудничества в сферах торговли и транспорта, а также цифровизации транспортных коридоров для упрощения и ускорения грузопотока, а также подтвердили "твердую приверженность и решимость ускорить подготовку технико-экономического обоснования" транспортного коридора.

Кроме того, представители Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы договорились разработать план по созданию зоны свободной торговли между странами ГУАМ.

Было также поручено соответствующим национальным органам облегчить и ускорить развитие виртуального торгового узла ГУАМ для предоставления коммерческим и бизнес организациям необходимой информации о таможне, торговле, транспорте и туризме.