ГУАМ потребовал привлечь к ответственности исполнителей и спонсоров теракта в посольстве Азербайджана

Организация за демократию и экономиическое развитие (ГУАМ) требует привлечь к ответственности тех, кто задействован в террористическом акте, совершенным сегодня в посольстве Азербайджана в Иране.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) требует привлечь к ответственности всех виновных в террористическом акте, совершенным сегодня в посольстве Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом говорится на странице организации в Twitter.

"Секретариат ГУАМ решительно осуждает террористическую атаку, совершенную 27 января 2023 года в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого был убит один сотрудник. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, сотрудникам посольства и Азербайджану, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Секретариат ГУАМ выражает твердую солидарность с Азербайджанской Республикой, требуя привлечения к ответственности лиц, совершивших этот коварный, трусливый террористический акт, и их спонсоров" , - говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.