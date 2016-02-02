ГУАМ и Польша договорились взаимодействовать в различных региональных форматах

Баку. 2 Февраля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтай Эфендиев встретился с послом Польши в Украине Генриком Литвиновым, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии дел в организации, перспективных направлениях сотрудничества в рамках ГУАМ, а также взаимодействии в формате ГУАМ+.

Стороны сошлись во мнении, что нынешняя ситуация в регионе и вокруг него настоятельно требует активизации взаимодействия между странами ГУАМ и их партнерами, в особенности в развитии транспортного коридора ГУАМ, реализации соглашения о создании зоны свободной торговли.

Посол подтвердил свою заинтересованность и поддержку в развитии сотрудничества как в формате ГУАМ-Польша, так и в возможных новых многосторонних и региональных форматах, которые могут способствовать стабилизации ситуации в регионе, экономическому развитию стран, расширению и укреплению международного сотрудничества.

Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве.