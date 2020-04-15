ГУАМ готов поддержать страны-члены организации в борьбе с СOVID-19

ГУАМ выразило поддержку странам-членам организации в борьбе с коронавирусом.



Как передаёт Report, об этом говорится на официальной странице организации в Twitter.



"Секретариат ГУАМ выражает поддержку всем странам-членам ГУАМ, которые пытаются преодолеть распространение коронавируса. Последние недели показывают, что мы можем избежать негативных последствий, получить положительный опыт и обновить формат сотрудничества", - говорится в заявлении.



31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.



