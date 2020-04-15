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ГУАМ готов поддержать страны-члены организации в борьбе с СOVID-19

ГУАМ готов поддержать страны-члены организации в борьбе с СOVID-19

ГУАМ выразило поддержку странам-членам организации в борьбе с коронавирусом.

Как передаёт Report, об этом говорится на официальной странице организации в Twitter.

"Секретариат ГУАМ выражает поддержку всем странам-членам ГУАМ, которые пытаются преодолеть распространение коронавируса. Последние недели показывают, что мы можем избежать негативных последствий, получить положительный опыт и обновить формат сотрудничества", - говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


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