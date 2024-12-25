Грузия выразила соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Произошедшая трагедия глубоко потрясла нас. Выражаем глубокую скорбь в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", и приносим соболезнования семьям погибших, правительству Азербайджана и братскому азербайджанскому народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша страна с вами в эти трудные минуты", - говорится в сообщении.