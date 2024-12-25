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Грузия выразила соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Грузия выразила соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 15:22
Грузия выразила соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой AZAL в Казахстане

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"Произошедшая трагедия глубоко потрясла нас. Выражаем глубокую скорбь в связи с крушением самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", и приносим соболезнования семьям погибших, правительству Азербайджана и братскому азербайджанскому народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Наша страна с вами в эти трудные минуты", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Georgia condoles with Azerbaijan over AZAL plane crash in Kazakhstan

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