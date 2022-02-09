Грузия усилила охрану Гянджинских ворот

Усилены меры по охране сохранившейся части Гянджинских ворот, которые хранятся в монастыре Гелати в Грузии.

Усилены меры по охране сохранившейся части Гянджинских ворот, которые хранятся в монастыре Гелати в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщают местные СМИ.

Возле ворот установлены четыре камеры наблюдения и сигнализация. Кроме того, к охране привлечены шесть инспекторов полиции города Кутаиси.

3 февраля министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил журналистам, что с грузинской стороной ведутся переговоры относительно возвращения Гянджинских ворот в Азербайджан. На следующий день пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили, комментируя этот вопрос, отметила, что вопрос Гянджинских ворот не стоит в повестке дня двусторонних отношений между Грузией и Азербайджаном.