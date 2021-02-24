Грузия упростила въезд для граждан Азербайджана

Ранее граждане этих стран могли попасть в Грузию только при наличии документа о полной вакцинации

Грузия упрощает правила въезда для граждан Азербайджана, Армении, России, Беларуси и Украины. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее граждане этих стран могли попасть в Грузию только при наличии документа о полной вакцинации.

"Азербайджан, Армения, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем действующий на сегодняшний день режим", – заявил Гарибашвили.