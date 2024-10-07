Грузия считает неприемлемыми дебаты по Азербайджану в ПАСЕ без присутствия его делегации

Грузинская делегация выразила протест против включения текущих дебатов по Азербайджану в повестку для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без присутствия азербайджанской делегации.

Грузинская делегация выразила протест против включения текущих дебатов по Азербайджану в повестку для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) без присутствия азербайджанской делегации.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава грузинской делегации Грузии в ПАСЕ Гиви Миканадзе.

"Недавно в Азербайджане прошли парламентские выборы. Новоизбранному азербайджанскому парламенту необходимо предоставить информацию. Мы даже готовы выступить посредником в этом процессе. Участие каждого члена Совета Европы в дебатах представляет очень важное значение", - заявил Миканадзе.

Парламентарий также прокомментировал процесс мирного договора между Азербайджаном и Арменией: "Это соглашение важно не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа. Формирование атмосферы мира и скорое подписание соглашения создадут эффективные гарантии для всех стран и региона в целом".

По его словам, Грузия готова выступить посредником в любом процессе, который может привести к мирной договоренности.

"С нетерпением ждем скорейшего подписания мирного соглашения. Грузия всегда придерживается подхода, при котором важен мир, и готова внести свой посильный вклад", - подчеркнул Миканадзе.

Напомним, 24 января делегация Азербайджанской Республики заявила о решении прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.