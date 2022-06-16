Зурабишвили: Грузия приветствует содействие ЕС установлению мира между Азербайджаном и Арменией

Грузия приветствует содействие Европейского союза в установлении мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на открытии IX Глобального Бакинского форума.
По ее словам, ЕС обладает необходим опытом в этом вопросе.
"Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если тут установится долгосрочный мир", - добавила С. Зурабишвили.
Президент Грузии также подчеркнула важность развития отношений между странами Южного Кавказа.
"С февраля мир стал свидетелем несправедливой войны в Украине и всех ее последствий. Мы должны показывать свою солидарность украинскому народу", - сказала она, отметив, что все должны в том числе поддерживать и содействовать миру в этой стране.
" Война в Украине еще раз показала насколько важно всем странам работать вместе и поддерживать друг друга", - добавила Зурабишвили.