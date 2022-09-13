Грузия предложила посредничество между Азербайджаном и Арменией

Грузия предложила посредничество между Азербайджаном и Армения для снижения напряженности.

Грузия предложила посредничество между Азербайджаном и Армения для снижения напряженности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом журналистам заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что Грузия готова к посредничеству:

"Мы заинтересованы в этом. Если Грузия станет посредником, мы внесем свой вклад в снижение напряженности", - отметил он.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.