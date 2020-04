Грузия поблагодарила Азербайджан за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает Report, соответствующий пост благодарности выложила у себя в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сегодня вечером Центр Гейдара Алиева в Баку подсветится цветами грузинского флага. Спасибо за эту поддержку. Отличная демонстрация солидарности от азербайджанского народа. Мы сильнее вместе",- написала С. Зурабишвили.

Tonight, the Heydar Aliyev Center in Baku is lit up in the colors of the Georgian flag 🇬🇪. Thank you, @presidentaz , for this show of support. Great show of solidarity from the people of #Azerbaijan 🇦🇿. We are #StrongerTogether . pic.twitter.com/2Seu1UgYXU

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также выразил свою благодарность за оказанную поддержку.

"Спасибо Азербайджану за твердый месседж поддержки, который он выразил, осветив фасад Центра Гейдара Алиева в цвета флага Грузии. Нет лучшего пути к победе, чем протягивать друг другу руки помощи",-отметил он.

Thank you to #Azerbaijan for sending us a powerful message of support by lighting up the Heydar Aliyev Square in the colours of the Georgian flag. There is no better way to victory than by extending helping hands to each other @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/kd6zNM4XEU