Грузия поблагодарила Азербайджан и Армению за доверие

"Тбилиси сегодня принимает у себя важный диалог, начавшийся между соседними странами. Этот процесс имеет очень большое значение".

"Тбилиси сегодня принимает у себя важный диалог, начавшийся между соседними странами. Этот процесс имеет очень большое значение".

Как передает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил журналистам.

По его словам, Грузия, Азербайджан и Армения совместными усилиями стараются обеспечить мир и стабильность в регионе: "Благодарю азербайджанского и армянского коллег за оказанное доверие. Проведение диалога между сторонами в Тбилиси очень важно. Столица Грузии веками была местом принятия важных решений, и так и должно продолжаться".