О нас

Грузия поблагодарила Азербайджан и Армению за доверие

Грузия поблагодарила Азербайджан и Армению за доверие "Тбилиси сегодня принимает у себя важный диалог, начавшийся между соседними странами. Этот процесс имеет очень большое значение".
Внешняя политика
16 июля 2022 г. 14:04
Грузия поблагодарила Азербайджан и Армению за доверие

"Тбилиси сегодня принимает у себя важный диалог, начавшийся между соседними странами. Этот процесс имеет очень большое значение".

Как передает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил журналистам.

По его словам, Грузия, Азербайджан и Армения совместными усилиями стараются обеспечить мир и стабильность в регионе: "Благодарю азербайджанского и армянского коллег за оказанное доверие. Проведение диалога между сторонами в Тбилиси очень важно. Столица Грузии веками была местом принятия важных решений, и так и должно продолжаться".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistana etimada görə təşəkkür edib

Другие новости из категории

Гарибашвили: Надеюсь, что тбилисская встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет успешно
Гарибашвили: Надеюсь, что тбилисская встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет успешно
16 июля 2022 г. 12:22
В Тбилиси началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении
В Тбилиси началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении
16 июля 2022 г. 12:20
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии
ФотоДжейхун Байрамов встретился с премьер-министром Грузии
16 июля 2022 г. 12:07
Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Грузию
Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Грузию
16 июля 2022 г. 08:39
Визит президента Казахстана в Азербайджан ожидается в следующем месяце
Визит президента Казахстана в Азербайджан ожидается в следующем месяце
15 июля 2022 г. 19:12
Состоялась встреча экспертов из Азербайджана и Армении
Состоялась встреча экспертов из Азербайджана и Армении
15 июля 2022 г. 19:10
Президент: Как активный председатель Движения неприсоединения мы внесли большой вклад в развитие данной структуры
Президент: Как активный председатель Движения неприсоединения мы внесли большой вклад в развитие данной структуры
15 июля 2022 г. 19:09
Джейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром
ФотоДжейхун Байрамов встретился с Тойво Клааром
15 июля 2022 г. 19:04
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Тбилиси
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Тбилиси
15 июля 2022 г. 18:50
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся завтра
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся завтра
15 июля 2022 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi