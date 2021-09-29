О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузия обсудила с Азербайджаном инициативу мирного соседства в регионе

Грузия обсудила с Азербайджаном инициативу мирного соседства в регионе "В рамках нашего визита в Азербайджан обсуждалась и новая геополитическая обстановка в регионе".
Внешняя политика
29 сентября 2021 г. 19:57
Грузия обсудила с Азербайджаном инициативу мирного соседства в регионе

"В рамках нашего визита в Азербайджан обсуждалась и новая геополитическая обстановка в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя итоги рабочего визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.

По его словам, И.Гарибашили недавно на заседании Генассамблеи ООН выступил с инициативой мирного соседства на Южном Кавказе: "Мы все согласны с тем, что в регионе нет альтернативы устойчивому миру и стабильности. Поэтому наша инициатива приветствуется. В первую очередь, мы напрямую говорим об этом с нашими соседями Азербайджаном и Арменией. Конечно, этот вопрос будет обсуждаться и в Армении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia discusses regional peace initiative with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycanla bölgədə sülh təşəbbüsünü müzakirə edib

Самое важное

Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
29 сентября 2021 г. 16:18
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
29 сентября 2021 г. 15:40
Начался визит Эрдогана в Россию
Начался визит Эрдогана в Россию
29 сентября 2021 г. 14:20
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
29 сентября 2021 г. 12:04
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
29 сентября 2021 г. 11:31
Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог
Ирландский депутат: Между Азербайджаном и Арменией необходим конструктивный диалог
28 сентября 2021 г. 17:45
Увеличено число сотрудников ASAN Xidmət
Увеличено число сотрудников ASAN Xidmət
28 сентября 2021 г. 17:10
Состоялась презентация сайта Memorial.az и Книги памяти
ФотоСостоялась презентация сайта Memorial.az и "Книги памяти"
28 сентября 2021 г. 12:46
Дорожная полиция обратилась к водителям из-за непогоды
Дорожная полиция обратилась к водителям из-за непогоды
28 сентября 2021 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi