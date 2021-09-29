Грузия обсудила с Азербайджаном инициативу мирного соседства в регионе

"В рамках нашего визита в Азербайджан обсуждалась и новая геополитическая обстановка в регионе".

"В рамках нашего визита в Азербайджан обсуждалась и новая геополитическая обстановка в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя итоги рабочего визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Азербайджан.

По его словам, И.Гарибашили недавно на заседании Генассамблеи ООН выступил с инициативой мирного соседства на Южном Кавказе: "Мы все согласны с тем, что в регионе нет альтернативы устойчивому миру и стабильности. Поэтому наша инициатива приветствуется. В первую очередь, мы напрямую говорим об этом с нашими соседями Азербайджаном и Арменией. Конечно, этот вопрос будет обсуждаться и в Армении".