Грузия назначила в Азербайджан полицейского атташе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом отмечается в представленном премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в парламент ежегодном отчете.

В документе отмечается, что наряду с Азербайджаном, Грузия также направила полицейского атташе в Украину.

Отметим, что полицейские атташе Грузии действуют в большинстве стран Европы. Основная обязанность полицейских атташе заключается в быстром реагировании на преступления, совершаемые гражданами Грузии в зарубежных странах.

Полицейские атташе Грузии действуют при министре внутренних дел страны и диппредставительстве за границей.