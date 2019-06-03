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Грузия назначила в Азербайджан полицейского атташе

Грузия назначила в Азербайджан полицейского атташе

Грузия назначила в Азербайджан полицейского атташе. 

Как сообщает местное бюро Report, об этом отмечается в представленном премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в парламент ежегодном отчете. 

В документе отмечается, что наряду с Азербайджаном, Грузия также направила полицейского атташе в Украину. 

Отметим, что полицейские атташе Грузии действуют в большинстве стран Европы. Основная обязанность полицейских атташе заключается в быстром реагировании на преступления, совершаемые гражданами Грузии в зарубежных странах. 

Полицейские атташе Грузии действуют при министре внутренних дел страны и диппредставительстве за границей. 

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