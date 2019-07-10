Грузия назначила нового генерального консула в Азербайджан

Глава Департамента государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджанской Республики посол Парвин Мирзазаде принял новоназначенного генерального консула Грузии Николоза Иашвили.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи Николоз Иашвили представил послу Парвину Мирзазаде патентные документы в связи с назначением генеральным консулом.

Парвин Мирзазаде пожелал успехов генеральному консулу Николозу Иашвили в его дальнейшей деятельности.

Стороны провели обмен мнениями о нынешнем состоянии стратегических отношений между Азербайджаном и Грузией.