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Грузия направит в Азербайджан наблюдателей

Грузия направит в Азербайджан наблюдателей

Центризбирком (ЦИК) Грузии направит в Азербайджан своих представителей для наблюдения за ходом муниципальных выборов, которые пройдут 23 декабря.

Об этом грузинскому бюро Report заявила пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе. 

По ее словам, Центризбирком Грузии уже получил приглашение из ЦИК Азербайджана: "Представители ЦИК Грузии непременно будут наблюдать за муниципальными выборами в Азербайджане. Пока не принято решение относительно точного количества наблюдателей, которых направят в Азербайджан". 

Отметим, что вчера председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов заявил об отправке в ЦИК 15-ти стран приглашений с тем, чтобы они отправили своих наблюдателей на муниципальные выборы в Азербайджане. 

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