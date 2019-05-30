Посол: Грузия и Азербайджан поддерживают территориальную целостность друг друга

С первых дней независимости у Грузии и Азербайджана сложились партнерские, стратегические отношения.

Как сообщает Report, об этом посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе заявил на официальном приеме по случаю Дня независимости страны.

"Грузия и Азербайджан уважают и поддерживают террториальную целостность друг друга. С первых дней независимости у Грузии и Азербайджана сложились партнерские, стратегические отношения. Грузия всегда ощущала поддержку братского Азербайджана. Растет динамика наших отношений. Этому свидетельствует целый ряд проектов: TAP, TANAP, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси- Эрзурум. Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана превращает регион Южного Кавказа в один из геополитических центров", - сказал он.

В свою очередь, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что две страны являются стратегическими партнерами.

"Судьбы наших стран схожи. Обе страны объявили свою независимость в начале прошлого века. Грузия и Азербайджан - стратегические партнеры и поддерживают друг друга во всех сферах. Азербайджан лидирует среди стран, инвестириющих в экономику Грузии. Азербайджанские компании самые крупные налогоплательщики в этой стране. Это означает, что Азербайджан придает большое значение развитию Грузии", - сказал он.

О.Асадов также подчеркнул, что на данный момент работает комиссия по делимитации границ: "И я надеюсь, что данная работа в скором времени даст свои результаты и вопрос решится. Наше сотрудничество также закреплено межпарламентскими связями. К сожалению, есть проблемы, мешающие развитию наших стран. Это сепаратизм. Мы поддерживаем территориальную целостность наших стран и урегулирование существующих конфликтов в рамках международного права".