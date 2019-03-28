Министр: Грузия и Азербайджан совместно обеспечивают в регионе мир и стабильность

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"Грузия и Азербайджан совместно обеспечивают в регионе мир и стабильность".

Об этом в ответ на вопрос местного бюро Report заявил министр обороны Грузии Леван Изория на пресс-конференции в рамках учений "НАТО-Грузия 2019".

По его словам, Азербайджан - одна из соседних стран, примкнувших к учениям НАТО в Грузии в этом году.

Представитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО адмирал Манфред Нильсон, в свою очередь, отметил большую значимость участия Азербайджана в учениях Альянса.

Отметим, что сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, президент Саломе Зурабишвили, министр обороны Леван Изория посетили совместный Центр тренировки и оценки НАТО и Грузии (JTEC) близ Тбилиси, где проходят учения "НАТО-Грузия 2019". В мероприятии приняли участие руководитель аппарата военных атташе посольства Азербайджана в Грузии лейтенант-полковник Фуад Ибрагимов и его заместитель Эльджан Имамвердиев.

Напомним, что многонациональные командно-штабные учения "НАТО-Грузия 2019" стартовали 18 марта. В учениях, которые завершатся завтра, принимают участие в целом 24 страны - Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, США, Азербайджан, Грузия, Швеция, и в целом 350 военнослужащих.