Грузия и Азербайджан обсудили приоритетные вопросы между таможенными органами

Грузия обсудила с Азербайджаном важность торгово-экономических отношений и приоритетные вопросы между таможенными органами.

Грузия обсудила с Азербайджаном важность торгово-экономических отношений и приоритетные вопросы между таможенными органами.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти вопросы были обсуждены в ходе встречи начальника Службы доходов Грузии Левана Какавы и делегации во главе с первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Исмаилом Гусейновым.

По словам Л.Какавы, в рамках сотрудничества важное значение имеет эффективное осуществление процедур таможенного контроля и координация управления растущими международными грузовыми перевозками: “Таможенные органы двух стран полностью подготовлены к тому, чтобы предоставить возможность международным компаниям по грузоперевозкам доставлять грузы в страны назначения через Грузию”.

На встрече также было уделено внимание крупному региональному проекту, связанному с открытием нового совместного таможенно-пропускного пункта ”Шелковый путь".