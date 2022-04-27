Глава МИД: Грузия готова внести свой вклад в достижение мира в регионе

Грузия поддерживает переговоры Азербайджана и Армении по подписанию мирного соглашения и готова внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Грузия поддерживает переговоры Азербайджана и Армении по подписанию мирного соглашения и готова внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы придаем большое значение миру, и поддерживаем территориальную целостность друг друга. Мирные переговоры [между Азербайджаном и Арменией] должны продолжаться, в свою очередь мы готовы внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе", заявил Дарчиашвили.

Глава МИД Грузии отметил, что сегодняшняя встреча с азербайджанским коллегой демонстрирует всю глубину стратегических отношений между странами, которые будут только укрепляться в будущем.

"Наше сотрудничество охватывает многие сферы. Между нами теплые и добрые отношения, которые будут только развиваться. Мы готовы к реализации совместных региональных проектов", заявил Дарчиашвили.