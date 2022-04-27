О нас
Аудио новости

Глава МИД: Грузия готова внести свой вклад в достижение мира в регионе

Глава МИД: Грузия готова внести свой вклад в достижение мира в регионе Грузия поддерживает переговоры Азербайджана и Армении по подписанию мирного соглашения и готова внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 13:52
Глава МИД: Грузия готова внести свой вклад в достижение мира в регионе

Грузия поддерживает переговоры Азербайджана и Армении по подписанию мирного соглашения и готова внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы придаем большое значение миру, и поддерживаем территориальную целостность друг друга. Мирные переговоры [между Азербайджаном и Арменией] должны продолжаться, в свою очередь мы готовы внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе", заявил Дарчиашвили.

Глава МИД Грузии отметил, что сегодняшняя встреча с азербайджанским коллегой демонстрирует всю глубину стратегических отношений между странами, которые будут только укрепляться в будущем.

"Наше сотрудничество охватывает многие сферы. Между нами теплые и добрые отношения, которые будут только развиваться. Мы готовы к реализации совместных региональных проектов", заявил Дарчиашвили.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Foreign Minister: Georgia ready to contribute to regional peace

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
23 апреля 2022 г. 12:27
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi