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Маргвелашвили: Грузия готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией

Маргвелашвили: Грузия готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией Грузия следит с большим интересом за процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и готова предоставить площадку для этого.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:40
Маргвелашвили: Грузия готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией

Грузия с большим интересом следит за процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и готова предоставить площадку для этого.

Об этом Report сказал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Я надеюсь, что процесс идет в сторону стабилизации отношений между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан - стратегический партнер Грузии, Армения тоже нам близка. Поэтому Грузия заинтересована в предоставлении площадки для обсуждений лучшего для региона. Особенно это имеет значение с учетом того, что Минской группы ОБСЕ более не существует", - заявил Маргвелашвили.

"Бакинский форум на протяжении многих лет стал очень полезной площадкой, чтобы протестировать свои подходы, делиться знаниям и перенимать опыт различных стран", - сказал бывший президент Грузии, добавив, что это мероприятие прекрасно организовано в вопросах контента, логистики и участников.

"Я хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева за организацию данного форума", - добавил он.

Маргвелашвили отметил, что в рамках форума также намерен рассказать о происходящих в Грузии событиях. "Сегодня в Грузии очень серьезная дестабилизация, потому что правительство фактически поменяло курс на Россию и Кремль. Общество выступает против этого", - сказал он.

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