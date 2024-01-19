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Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина

Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина Грузия экстрадировала в Азербайджан гражданина, находящегося в международном розыске по обвинению в вооруженном хулиганстве.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 11:58
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина

Грузия экстрадировала в Азербайджан гражданина, находящегося в международном розыске по обвинению в вооруженном хулиганстве.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Сообщается, что Генпрокуратура Грузии приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Гусейнли Джавида на основании ходатайства азербайджанской стороны.

Джавиду Гусейнли в Азербайджане предъявлены обвинения по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия пли предметов, используемых в качестве оружие), он был объявлен в международный розыск и задержан на территории Грузии 18 января.

Гусейнли доставлен в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Gürcüstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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