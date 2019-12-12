Грузинский депутат: Меня с азербайджанкой "поженили" Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе

"У Гейдара Алиева и Эдуарда Шевардназде было очень тонкое чувство юмора, это чувствовалось и тогда, когда они проводили двусторонние переговоры".

Как передает местное бюро Report, об этом во время выступления на церемонии почитания памяти общенационального лидера Гейдара Алиева в Тбилиси сказал депутат грузинского парламента Георгий Мосидзе.

Он сообщил, что в 90-ые годы прошлого века работал в государственной канцелярии и рассказал краткую историю женитьбы на азербайджанке: "Тогда шли переговоры по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан. Когда я представлял документы Эдуарду Шеварднадзе, у нас завязалась беседа. Я сказал ему, что собираюсь создать семью с азербайджанкой. Он же ответил, что ведет переговоры по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан и мою женитьбу тоже должен обговорить с азербайджанской стороной".

Г.Мосидзе подчеркнул, что спустя некоторое время после этого разговора Э.Шеварднадзе еще раз поинтересовался его жизнью: "На самом деле, я думал, что он забыл об этом. До моей свадьбы оставался месяц. Эдуард Шеварднадзе мне сказал, что вопрос моей свадьбы и хончи включен в пакет переговоров по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан".

Депутат отметил, что Гейдар Алиев является строителем независимого и современного азербайджанского государства, и очень сложно и ответственно говорить о значимости его беспрецедентных заслуг.

Г.Мосидзе назвал Азербайджан второй родиной и пожелал дружественному государству и народу развития и прогресса.