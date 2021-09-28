Грузинский журналист: Общение с азербайджанским народом - настоящая радость для иностранца

Грузинский журналист и актер Давид Ликликадзе, который побывал в Баку вместе с грузинскими блогерами в рамках медиатура, поделился в соцсети впечатлениями о своей поездке.

Грузинский журналист и актер Давид Ликликадзе, который побывал в Баку вместе с грузинскими блогерами в рамках медиатура, поделился в соцсети впечатлениями о своей поездке.

Как сообщает грузинское бюро Report, он назвал Баку красивым и удивительным городом на берегу Каспия.

Журналист написал на своей странице в Фейсбуке, что общение с азербайджанским народом - настоящая радость для иностранца:

"Я хочу написать о Баку, об этом красивейшем городе на берегу Каспийского моря и об азербайджанском народе, с которым общаться иностранцу - настоящая радость...

Я увидел самый чистый город, где без проблем на улице можно сеть на любой бордюр или брусчатку. Я увидел город с величайшей теплотой, улыбающимися и счастливыми людьми (не знаю, это их образ жизни или признак победоносного народа, не могу вам сказать. Все рады видеть грузина, тебя называют "кардаш", то есть брат...

Я обнялся со многими людьми с по-настоящему братским духом, мы хлопали друг друга по плечу, как будто мы были одноклассниками, которые не виделись много лет".

Д.Ликликадзе отметил, что увидел в Баку очень много туристов: "По городу гуляет много туристов. Вы чувствуете абсолютную безопасность. В городе маняще пахнет азербайджанским чаем. Мы прогулялись по Старому Баку, а жили в Новом Баку. Хочу сказать, что обе архитектуры удивительно сочетаются друг с другом и нисколько не раздражают, а наоборот, впечатляют".