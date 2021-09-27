Грузинский журналист: Боевой дух жителей Гянджи произвел на меня сильное впечатление

"Находясь в Гяндже, мы подверглись ракетному обстрелу. Когда мы проводили съемки на месте падения ракеты на рынке в Гяндже, взвыла сирена. Все происходило прямо рядом с нами. Мы немедленно вернулись в автомобиль и покинули этот район".

"Находясь в Гяндже, мы подверглись ракетному обстрелу. Когда мы проводили съемки на месте падения ракеты на рынке в Гяндже, взвыла сирена. Все происходило прямо рядом с нами. Мы немедленно вернулись в автомобиль и покинули этот район".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявил корреспондент грузинского телеканала "Рустави 2" Давид Цагарели, побывавший в Азербайджане в дни Отечественной войны.

По его словам, съемочная группа уже на следующий день осуществляла съемку на месте падения ракет и побеседовала с пострадавшими: "Мне было больно за них всех. Любой конфликт - это трагедия. Война происходила с нами по соседству, и наш канал старался объективно освещать происходящее".

Д.Цагарели сказал, что боевой дух жителей Гянджи произвел на него сильное впечатление: "Гянджинцы, чьи дома были разрушены, автомобили искарежены, а сами они получили ранения, не собирались покидать родной город. Жители города говорили, что готовы стоять плечом к плечу с солдатами, продолжать войну до победного конца".

Грузинский журналист отметил, что желает мира и спокойствия как в Азербайджане и Грузии, так и в регионе в целом.