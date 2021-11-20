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Грузинский военный эксперт: Реваншистские действия Армении - большая глупость

Грузинский военный эксперт: Реваншистские действия Армении - большая глупость “Армения должна смириться с новыми реалиями в регионе. Реваншистские действия Армения - большая глупость с ее стороны”
Внешняя политика
20 ноября 2021 г. 15:17
Грузинский военный эксперт: Реваншистские действия Армении - большая глупость

“Армения должна смириться с новыми реалиями в регионе. Реваншистские действия Армения - большая глупость с ее стороны”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил военный эксперт Ника Читадзе в ходе своего выступления на дискуссиях, посвященных итогам Второй Карабахской войны, инициированных организацией "Лидер медиа".

Н.Читадзе отметил, что у Армении нет людских и материальных ресурсов для проведения каких-либо военных операций против Азербайджана: “Армения должна проявить заинтересованность в налаживании добрососедских отношений. Эта страна может получить большую выгоду, установив экономические связи с Азербайджаном и Турцией. В подписании мирного договора в первую очередь должна быть заинтересована Армения”.

По мнению эксперта, сближение позиций Азербайджана и Армении можно начать с участия в экономических проектах: “Армения может присоединиться к совместному железнодорожному проекту Баку-Тбилиси-Карс, реализуемому Грузией, Азербайджаном и Турцией. Армения должна наконец осознать, что сотрудничество лучше, чем конфронтация".

Эксперт Леван Чхеидзе в свою очередь заявил, что Вторая карабахская война закончилась для Армении катастрофическими последствиями: “Армянская сторона понесла большие потери и столкнулась с экономическими трудностями. Кроме того, эта страна получила большой моральный удар”.

Политолог отметил, что Армении следует отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану.

Участвовавший в обсуждениях историк, профессор Омар Ардашелия подчеркнул, что одним из главных факторов, обусловивших победу Азербайджана, стала активная деятельность страны на международной арене.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian military expert: Armenia's any revanchist action against Azerbaijan is great insanity
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcü hərbi ekspert: “Ermənistanın Azərbaycana qarşı hər hansı bir revanşist addımı böyük ağılsızlıqdır”

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