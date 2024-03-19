Грузинский политолог: Визит Ираклия Кобахидзе в Баку свидетельствует о высоком доверии к Азербайджану

Первый визит Ираклия Кобахидзе в качестве премьер-министра среди стран региона в Баку является показателем высокого уровня сотрудничества Грузии с Азербайджаном, стратегического партнерства.

Первый визит Ираклия Кобахидзе в качестве премьер-министра среди стран региона в Баку является показателем высокого уровня сотрудничества Грузии с Азербайджаном, стратегического партнерства.

Об этом Report заявил грузинский политолог, профессор Бадри Нашкебия.

"Мы продолжаем стратегическое партнерство с Азербайджаном, и можем с уверенностью сказать, что и после этого визита наши отношения выйдут на новый уровень", - отметил политолог.

Напомнив о трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции в Баку, Нашкебия выразил уверенность в том, что сотрудничество этих трех стран в ближайшие годы будет способствовать развитию всего региона.

Комментируя визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, политолог подчеркнул, что тем самым, глава альянса продемонстрировал свою поддержку с точки зрения безопасности.

По его словам, визит официального представителя НАТО в Ереван также ускорит процесс подписания мирного договора: "Запад заинтересован в установлении мира между Азербайджаном и Арменией".